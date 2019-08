Antonio Cane, “Siamo riusciti a far vedere davvero di cosa è capace San Salvo”

"Personalmente mi sento di ringraziare RDS per aver scelto San Salvo per una delle tappe del Play Tour Summer Edition, i miei colleghi e compagni di avventura di Progetto Sud, ovvero Andrea Di Iorio, Daniele Manzone e Antonio Renzone, tutta l'amministrazione comunale per il prezioso supporto e la motivazione con la quale si sono adoperati fin dal primo giorno per concretizzare un'idea che è risultata sicuramente vincente ma soprattutto le persone che, aderendo al progetto, ne hanno permesso la realizzazione e la buona riuscita”. Lo afferma Antonio Cane all’indomani della tappa di Rds, “Su quattro tappe che si sono svolte in tutta Italia, la nostra è stata quella con più affluenza, raggiungendo il sold out di iscrizioni alla Fun Race. Davvero una bella soddisfazione. Questo è stato possibile grazie a tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi all'iniziativa e al numeroso pubblico, che ci segue sempre ed è sempre presente. che ha ripagato in modo emozionante anche stavolta il nostro impegno. E' stata una manifestazione che ha aggregato adulti e bambini, sono tante le belle immagini che porterò sempre con me. Con questo evento siamo riusciti a far vedere davvero di cosa è capace San Salvo".