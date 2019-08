Lido Calimero, si accendono i riflettori sull'estate 2019 con Rds e Rottamare Fest

Grande l’affluenza lo scorso Sabato a San Salvo Marina per il GILETTE BEACH PARTY coordinato dal collettivo PROGETTO SUD con la presenza di Roberta Lanfranchi, dj Paul Lucas ed Alle The Voice dello staff RDS. Evento si è svolto presso la splendida cornice del Lido Calimero, tornato protagonista serale dopo aver abbandonato il progetto “Subaqua”, che in passato aveva acceso i riflettori su artisti di calibro nazionale ed internazionale raccogliendo i consensi di un pubblico molto vasto anche fuori regione .

Gli appuntamenti in spiaggia per questa estate continuano di pomeriggio dalle 18.00 alle 21.00 con il nuovo progetto ROTTAMARE FEST che vedrà la presenza di FRITZ DA CAT celebre personaggio del panorama hip-hop italiano con recenti singoli insieme a Salmo e Noyz Narcos, il live del Canadese PICK A PIPER batterista del sontuoso Caribou, il talento dei milanesi DIRTY CHANNELS, i nostrani e folkloristici PICCOLA UNDERGROUND ORCHESTRA, la raffinatissima selezione soul di MADKID dj del collettivo Real Rockers con Ensi, mentre rimane in attesa l’infallibile scratch perverts di TY1 ormai residenza estiva del LIDO CALIMERO che si conferma un punto di rifermento per il pubblico giovanile.

