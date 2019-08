Punti di penalità, multa e inibizioni: la sentenza “De Vivo” per la Us San Salvo

“Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, applica agli stessi le seguenti sanzioni: al sig. Castaldo Antonio l’inibizione per mesi nove; al sig. D’Amico Rudy l’inibizione per anni uno; al sig. Di Cesare Maurizio l’inibizione per mesi nove; al sig. Meo Tullio Carmine l’inibizione per mesi sei; al calciatore De Vivo Antonio, la squalifica per mesi sei; al sig. Benedetto Gino l’inibizione per mesi uno; alla società U.S. San Salvo l’ammenda di € 2.400,00 e punti tre di penalizzazione da scontare nel campionato 2019 – 2020.”

Questo si legge dalla sentenza comminata alla Us San Salvo per aver utilizzato, in 17 gare della passata stagione,Antonio De Vivo mentre quest’ultimo risultava ancora vincolato alla Vastese, così come si apprende dalla nota di deferimento contenta nel documento pubblicato e affisso sull’ albo del Comitato Regionale in data 5/8/2019.

Ci saranno probabilmente ricorsi da parte della società Bianco Azzurra.