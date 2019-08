L'ultima serata in compagnia di Dan Rossi

Lunedi' 5 agosto 2019 l'intera parrocchia di San Nicola insieme a don Beniamino Di Renzo e don Cosimo si sono dati appuntamento alle ore 20:30 presso il Kartodromo Pista Fluida per passare una serata tutti insieme in compagnia di Dan Rossi che riparte per la Germania venerdi'."Carissimo Dan sono state settimane molto intense e ricche di sorprese e di emozioni.Ora e' arrivato il momento di salutarci".Dan buon rientro in Germania.Un abbraccio forte.