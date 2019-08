Annunciata ufficialmente la data di apertura della Via Verde: è l'8 agosto

Annunciata ufficialmente la data di apertura della Via Verde

https://viaverdedeitrabocchi.info/2019/07/02/aperturaviaverde/

Chi ha frequentato la Costa dei Trabocchi nei mesi di Maggio e Giugno avrà certamente rilevato l'accelerazione che i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale hanno avuto. In aggiunta al lievitare di cantieri, operai e ruspe, arrivano le prime conferme ufficiali da parte delle istituzioni competenti sulle tempistiche relative all'apertura al pubblico dell'opera, seppur in configurazione parziale.

La data dichiarata nella quale la Via Verde della Costa dei Trabocchi verrà riconsegnata è l'8 Agosto p.v.

Intanto cresce l’attesa ed in tanti stanno già percorrendo in mountain bike lo sterrato che anticipa la stesura dell'asfalto che renderà la pista percorribile a qualsiasi tipo di bicicletta.

L'augurio di tutti, turisti e locali, è che già da questa estate, pur non potendo percorrere l'intero tracciato in continuità, siano tante le sezioni accessibili in prossimità dei centri maggiormente abitati.