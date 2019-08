Il Salvini beach tour arriva in Abruzzo, Bellachioma: "Lui è così, prendere o lasciare"

Matteo Salvini è Matteo Salvini. Prendere o lasciare. E’ lo stesso Salvini che ha consentito alla Lega di diventare il primo partito alle Elezioni Europee, e solo pochi mesi fa la prima forza politica alle Regionali in Abruzzo.

E’ il leader indiscusso della forza politica che sta accelerando il processo di cambiamento della macchina amministrativa in Italia e di far rispettare il nostro Paese in Europa realizzando quanto dichiarato in campagna elettorale.

Perché meravigliarsi o ancor più gridare alla scandalo dopo i giorni trascorsi da Salvini a Milano Marittima?

La politica è cambiata. I politici sono cambiati. Se il 39 per cento degli italiani crede in Salvini ci sarà pure una ragione!

L’8 agosto Matteo Salvini sarà in Abruzzo per stare tra la gente e con la gente. Con Salvini ha avuto inizio una nuova era, un nuovo modo di fare politica pensando prima di tutto agli italiani, sdoganando così quell’idea di politica cui eravamo abituati.

Invito gli abruzzesi a raccogliere questa nuova sfida.