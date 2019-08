Sono aperte le iscrizioni per il micronido comunale in via Verdi n.1 a San Salvo. Lo fa sapere il Comune e la Cooperativa Sociale Ambra. Gli orario del servizio sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. La retta mensile corrisponde a 210 euro comprensiva del pasto.

Per informazioni contattare i seguenti nuemeri: 3404921625 - 0873340231