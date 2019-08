È volato in cielo ERALDO CILLI. Con i genitori Rocco e Grazia e lo zio Alfredo Di Rito una amicizia, rispetto e affetto profondo. A Vitale e Eraldo, nipoti e figli prediletti, Alfredo e Rocco dicevano: Donato è un Di Rito è questo basta. La politica non ci ha divisi. Io comunista e Berlinguer e loro MSI e Almirante. Mi volevano un gran bene. Hanno stipulato tante assicurazioni con me nonostante la Unipol fosse di sinistra. Il mio cuore è gonfio di tristezza. Alla mia età le lacrime le si ricaccia indietro ma il dolore è forte. Destino crudele. Prima la morte ha ghermito Rocchino, poi Grazia, zio Alfredo ed ora te Eraldo. Un abbraccio alla moglie Eleonora, al fratello Vitale. alle figlie Grazia e Francesca, ai generi, nipotini. Ciao Eraldo con te sompare un figlio, marito, padre, suocero e nonno eccelso. Un vero signore nella vita e nel lavoro. Mi conforta che ora sei in paradiso insieme ai tuoi genitori e zio Alfredo. Grazie della tua profonda amicizia. R.I.P.