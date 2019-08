È la grande serata di “Vivila”, la festa dedicata alle famiglie

Entra nel vivo il calendario delle manifestazioni estive organizzato dal Comune di San Salvo. Questa sera grande appuntamento con “Vivila”, la prima festa della famiglia, che si concluderà con il concerto di Cristina D’Avena in piazzale Cristoforo Colombo.

“Quello di questa sera – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – è un originale contenitore riservato ai bambini e alle loro famiglie allestito in più punti sul lungomare Colombo, con la collaudata organizzazione della New Generation e da Eventi & Servizi. Un’occasione in più dell’estate sansalvese da trascorrere in spensieratezza per una formula molto originale e varia”.

Oltre al concerto di Cristiona D’Avena ci sarà l’esibizione dell’Accademia Dinamika, dei trapezisti e i giochi di tessuto, del Circo Incantato, degli artisti di strada, della Street Band, dell’Exp Music School, spazio al Mercatino e ai laboratori de “L’Arte del saper fare” della Pro Loco, è prevista l’area Divertilandia con i gonfiabili e i mini quad e infine gli sketch dialettali con la compagnia dell’associazione “Lu vrascire”.

“Vivila è una novità assoluta che abbiamo messo in cantiere per grandi e piccoli – conclude Tonino Marcello, assessore al Turismo – e sono convinto che saprà richiamare l’attenzione di tutti coloro che scelgono per le loro serate estive San Salvo e nello specifico San Salvo Marina”.

Venerdì 9 agosto, poi, sarà la volta del concerto in piazza San Vitale dei Sud Sound System.