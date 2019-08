Vertenza Honeywell, siglato accordo con Baomarc

Le rsu di fim Fiom e Uilm esprimono soddisfazione per la chiusura della trattativa tra Garrett motions e Baomarc a per il passaggio di proprietà del capannone. Dopo la chiusura di questa fase ne inizia una totalmente nuova che porterà una parte dei lavoratori a rientrare a lavoro. Compito delle parti sociali sarà quello di monitorare costantemente ogni passaggio e sviluppo del processo di reindustrializzazione. La chiusura della trattativa rappresenta solo un punto di partenza da cui sviluppare una intensa attività di confronto con l'azienda subentrante, ma anche con istituzioni locali e nazionali. Un ringraziamento particolare va soprattutto alla parte più debole e sofferente , i lavoratori che con la loro lotta hanno permesso la concretizzazione di questo percorso e che da sempre hanno mostrato fiducia nel nostro lavoro permettendoci di poter operare con più forza.

Finalmente abbiamo un nuovo interlocutore , da oggi possiamo iniziare un percorso condiviso con la Baumarc, per capire come possiamo accelerare il percorso della reindustrializzazione e aumentare il numero dei lavoratori coinvolti nella reindustrializzazione.

Il prossimo incontro è previsto ad ottobre, per avere una road map dalla Baomarc (in questa road map sara 'discusso l' implementazione dello stato di avanzamento dei lavori, la data delle assunzioni ecc. ecc.)