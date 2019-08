San Salvo, in piazza San Vitale il concerto gratuito dei Sud Sound System

Il centro di San Salvo si prepara a trascorrere venerdì una serata di musica e di ballo con i Sud Sound System in piazza San Vitale con lo spettacolo “Sciamu a ballare tour 2019”.

E’ un’iniziativa fruibile gratuitamente organizzata dal Comune di San Salvo con il prezioso supporto delle associazioni culturali “Io c’Entro” e “Progetto Sud”.

“Il centro di San Salvo ospiterà un grande evento musicale. E’ coinvolgente il concerto dei Sud Sound System – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – ed ho apprezzato la scelta di utilizzare piazza San Vitale per un tour sinora ha fatto ballare mezza Europa”.

Per l’occasione – annuncia l’assessore alle Attività Produttive Tonino Marcello – diverse attività commerciali resteranno aperte durante le ore serali. Ed eccezionalmente è stato consentito che l’orario per la musica possa essere consentita fino alle 3 del mattino.

Fabio Terron, Nandu Popu e Don Rico dei Sud Sound System stanno infiammando le piazze e le spiagge d'Italia e del mondo con il loro reggae che promettono uno show carico di emozioni, tanta reggae music in salentino style e vibrazioni positive, le stesse che portano in giro per il mondo dai primi anni '90, quando iniziò una carriera ricca di grandi successi.

In questo spettacolo il gruppo ripercorre 28 anni di storia con una scaletta ricca di colpi di scena e brani che hanno emozionato, rivoluzionando la terra pugliese che della musica ha in seguito fatto la sua punta di diamante insieme all’immensa cultura millenaria. Tante le tappe del tour che per tutta l'estate in giro per l'Italia.

E ora sta per aprirsi un nuovo capitolo nella loro storia: un nuovo album dei Sud Sound System, già in lavorazione, dovrebbe uscire dopo l'estate. Conterrà anche i nuovi singoli già in radio: “Ragganair”, realizzata in collaborazione con il dj Luca Tarantino; "Nell’azzurro" con Silvia Torres e "Mondo Dentro" con i Crifiu. Il disco arriverà dopo Eternal Vibes, l’ultimo album dei Sud uscito a giugno 2017, che portò il gruppo salentino a esibirsi nelle maggiori capitali europee e per la prima volta anche in Giamaica. Sud Sound System è un marchio di fabbrica: sono tra i primi gruppi italiani ad aver importato le sonorità del reggae, raggamuffin e della dancehall giamaicana, combinandole con la tradizione del dialetto e con il forte impegno sociale dei testi. Autori di grandi successi, come Sciamu a ballare, Le radici ca tieni, Fuecu, Reggae Party, anche in collaborazione con importanti artisti italiani e internazionali, come Neffa in Chiedersi come mai, Luciano, General Levy e tanti altri.