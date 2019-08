Attività di controllo e prevenzione della Polizia Stradale di San Salvo

Verifica dei mezzi in circolazione e informazioni fornite agli automobilisti. E’ la risposta non invasiva, propositiva e di dialogo con i cittadini,avviato dal Corpo della Polizia Locale di San Salvo su disposizione del sindaco Tiziana Magnacca e dell’assessore alla Sicurezza Fabio Raspa, per un’attività finalizzata al controllo e alla sicurezza del territorio in particolare in questo periodo dell’anno.

Ne dà notizia il comandante della Polizia Locale di San Salvo, Massimo Belli, che già da alcuni giorni ha predisposto l’aumento della presenza degli agenti su strada con un maggiore numero di pattuglie che sta operando su tutto il territorio comunale.

L’attività di prevenzione ha riguardato in particolare San Salvo Marina. Controlli specifici delrispetto delle norme previste dal Codice della Strada, anche ai fini di una corretta educazione stradale.