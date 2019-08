Il mistero delle palme scomparse alle Nereidi, che fine hanno fatto?

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Questa estate mancano all'appello numerose palme alle Nereidi come si puo' facilmente verificare su google earth. Che fine anno fatto? Sono in corso accertamenti e denunce al fine di verificare responsabilità per il grave danno ambientale e di immagine recato al residence le Nereidi di San Salvo marina.