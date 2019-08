Salvini a San Salvo l’8 agosto, modifiche alla viabilità

Domani giovedì 8 agosto alle ore 17.00 il ministro Matteo Salvini incontrerà i cittadini in piazzale Colombo a San Salvo Marina. Il comandante della Polizia Massimo Belli ha disciplinato, con apposita ordinanza, la circolazione stradale sia per motivi di sicurezza e di ordine pubblico e sia per permettere l'attività ordinaria della manifestazione.

E' stata prevista una viabilità alternativa.

Pertanto dalle ore 13.00 alle ore 20.00, e comunque sino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, in via Vasco de Gama, in lungomare Colombo nel tratto compreso dall'intersezione con via Vasco de Gama all'intersezione con piazzale Colombo, nel piazzale Colombo, in viale Berlinguer dall'intersezione con piazzale Colombo all'intersezione con via Vespucci, in via Vespucci, e nel parcheggio (ex area camper) compreso tra piazzale Colombo e via Magellano limitatamente alla prima fila del parcheggio lato mare.

Si dispone infine il divieto di transito a tutti i veicoli in via Vespucci, in viale Berlinguer nel tratto compreso tra l'intersezione con via Vespucci e l'intersezione con piazzale Colombo, in piazzale Colombo, in viale Colombo nel tratto compreso dall'intersezione con piazzale Colombo all'intersezione con Vasco de Gama.