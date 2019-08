I musicisti di Vasco, Burns, Hunt e Golinelli, in concerto a San Salvo Marina

Continuano i grandi eventi a San Salvo Marina organizzati dall’associazione New Generation e da Eventi e Servizi srls con il patrocinio del Comune di Sal Salvo. “Summer time”, questo il nome del festival che ha già incassato il successo del concerto dell’Orchestraccia e dell’evento “Vivila” con Cristina D’Avena, adesso si prepara alla serata decisamente rock del 12 agosto con i B.G.H. in concerto: Stef Burns, Will Hunt e Claudio Golinelli, rispettivamente chitarrista, batterista e bassista di Vasco Rossi.

I musicisti della band storica di Blasco, Burns e Golinelli, che hanno suonato insieme al Modena Park davanti a oltre duecentomila persone e nel recente VascoNonStopLIve 2019 con sei date consecutive solo allo stadio San Siro di Milano, si esibiranno in un live coinvolgente, insieme ad Hunt (batterista di Vasco dal 2014 al 2016), un concerto gratuito in piazza Cristoforo Colombo.

B.G.H., acronimo di Burns, Golinelli e Hunt, nasce con lo spirito del divertimento tra amici e con la voglia di portare sul palco una piccola parte del rock internazionale. Il minitour della band, nata dalle passioni musicali comuni per artisti del calibro di Jeff Beck, Alice Cooper e Van Halen, sta girando l’Italia raccogliendo un numeroso pubblico estimatore del rock di qualità, facilmente riconoscibile negli assoli di Burns che sicuramente non hanno bisogno di grosse presentazioni e che saranno di scena anche a San Salvo Marina.

L’apertura della serata sarà affidata ai Senza Resa (Vasco Rossi cover band) che si esibiranno con una scaletta di brani dedicata a Vasco Rossi. Gruppo, questo, nato venti anni fa, capitanato dalla voce di Antonio Renzone che spesso divide il palco con i musicisti ufficiali di Vasco.

I Senza Resa saliranno sul palco alle ore 22.00 con un open act composto da circa dieci brani; a seguire il live dei B.G.H., Burns, Hunt, Golinelli.