Salvini buca la tappa di San Salvo, Pd: “Irrispettoso amministrare della giunta Magnacca”

San Salvo Marina viene pulita e "messa in ordine" grazie alla notizia – ieri annullata – dell’arrivo del Ministro Matteo Salvini. Questa è l’amministrazione comunale di centrodestra che si definisce “un buon padre di famiglia”, che dice di tenere alla sua città e al bene dei suoi cittadini ma che solo negli ultimi giorni si è data da fare per presentare al Ministro una città "decorosa".

Riteniamo questo intollerabile e soprattutto irrispettoso nei confronti della nostra città che vive da mesi una totale decadenza e un totale abbandono da parte della Giunta Magnacca.

Che San Salvo sia sporca, che a San Salvo non venga data la giusta e meritata attenzione in termini di decoro e immagine pubblica, è questione che solleviamo da tempo. In merito siamo sempre stati smentiti che così non era. Chiacchiere. Solo chiacchiere non solo perché a parlare era la città ma perché se così fosse stato ci chiediamo allora perché negli ultimi giorni c'è stata così grande frenesia da parte dell’amministrazione comunale di centrodestra di provvedere alla pulizia e alla messa in ordine di San Salvo Marina.

Ora il Ministro Salvini non viene più per “impegni istituzionali” e la città finalmente è pulita e curata. Paradossalmente siamo soddisfatti. Paradossalmente ci auguriamo che lo stesso Ministro riprogrammi la sua “visita” a San Salvo così da ri-avere per l’occasione una città di nuovo pulita.

Riteniamo che questo modo di operare e amministrare sia del tutto irrispettoso. Un "buon padre di famiglia" non lavora così.