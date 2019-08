Il 9 agosto la serata finale della quarta edizione del concorso nazionale “Lady Over Italia”

Dopo nove tappe di avvicinamento ecco finalmente la finalissima per la proclamazione della vincitrice della quarta edizione del concorso nazionale di bellezza over 30 “Lady Over Italia”, organizzato dall’Associazione culturale Cantiere Creativo con il patrocinio del Comune di San Salvo, che si disputerà domani, venerdì 9 agosto alle ore 21.00,in piazza Colombo a San Salvo Marina.

La giuria dovrà scegliere “Lady Over Italia” tra 27 finaliste nella serata che vedrà come ospite d’onore Alvaro Vitali, il mitico Pierino cinematografico.

A rendere più magica la serata la scuola di Ballo Trendy Dance di Lucia Rossi che arricchirà lo spettacolo con coreografie spettacolari.

Novità di questa edizione, curata dai responsabili dell’associazione Mauro Raspa, Antonio Monteferrante e Walter Cordisco, l’aggiunta di altre 5 fasce: Lady Eleganza, Lady Bellezza, Lady Simpatia, Lady Over 50 e Lady Particolari, sponsor ufficiale.