In ricordo dell’amico Felice Tomeo

E’ doveroso da parte mia portare una testimonianza all’amico di una vita con cui ho condiviso quasi tutto il mio percorso politico, io come amministratore negli anni ’70 e ’80 e lui come segretario politico della Democrazia Cristiana di San Salvo e più stretto collaboratore dell’Onorevole Artese e del Ministro Gaspari.

E’ stata una stagione in cui, insieme a Felice e a tanti altri personaggi della nostra generazione, abbiamo lottato per far crescere San Salvo.

Con Felice Tomeo fin dagli anni ’60 abbiamo avuto grandi frequentazioni in quanto lui, con un gruppetto di giovani diplomati e intellettuali di San Salvo, rappresentava la linfa del dinamismo che nella nostra Città, allora piccolo paese, cominciava a germogliare.

Io, di qualche anno in meno, frequentavo con interesse e con grande attenzione quel gruppo di giovani e ne seguivo le evoluzioni.

Ho un ricordo che non dimenticherò mai, quando, nel 1974 mi chiamò e mi chiese di candidarmi alle elezioni comunali per rappresentare la classe operaia della fabbrica.

A un mio tergiversare lui mi impose di accettare, lo feci e fu l’inizio di un lungo percorso di collaborazione.

Felice, in qualità di Segretario della Democrazia Cristiana, grazie al suo carattere pacato e concreto, è stato sempre apprezzato e da tutti stimato per le sue doti di mediatore che riusciva a parlare con tutti ed a far prevalere l’interesse della collettività.

E’ stato un uomo che ha sempre anteposto il bene comune agli interessi personali, spesso facendo un passo indietro per far prevalere il bene di San Salvo.

Un uomo che ha contribuito con il suo ruolo alla storia del territorio e alla crescita della nostra città. Alla moglie Gianna, ai figli Lia, Stefania e Paolo, e a noi tutti io dico che i sansalvesi e il nostro territorio lo ricorderemo con questi valori.

Grazie Felice per quello che ci hai lasciato.