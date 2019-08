Jovanotti, 'no party' a Vasto Marina. Annullato il concerto

Non ci sarà il Jova Beach Party in calendario sabato 17 agosto a Vasto Marina.

Dalla Prefettura di Chieti, la riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, unitamente alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo non ha concesso il decisivo 'via libera' all'organizzazione del mega concerto in spiaggia, nell'area di lungomare Duca degli Abruzzi nei pressi di Fosso Marino, l'evento clou dell'estate vastese 2019, per il quale era previsto l'arrivo di oltre 30.000 spettatori.

Criticità non risolte, in ordine a questioni di sicurezza, hanno impedito il 'disco verde' a Jovanotti ed al suo tour in spiaggia.