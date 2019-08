Migliaia di presenze per il concerto dei Sud Sound System nel centro di San Salvo FOTO

Serata di grande musica nel centro storico di San Salvo con lo spettacolo a ritmo di reggae che ha visto la presenza di migliaia di giovani in piazza San Vitale con il concerto dei Sud Sound System.

Evento gratuito organizzato dal Comune di San Salvo con il prezioso supporto delle associazioni culturali “Io c’Entro” e “Progetto Sud”.

Musica coinvolgente con le armonie salentine dei Sud Sound System che hanno presentato lo spettacolo “Sciamu a ballare tour 2019”. Non è mancato il ballo a ritmo di taranta per una piazza colma di gente.

Foto di Simone Colameo