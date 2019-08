Sull’arretramento della statale 16

Ho letto sui vari siti di informazione locale che lo spostamento della Statale 16 e' stato finanziato con 87 milioni di euro.

In passato ho criticato questo progetto a mio avviso del tutto inutile e molto costoso.

Spendere tanti soldi per arretrare una strada di poche centinaia di metri è del tutto inutile e non migliorerà la viabilità già abbastanza scorrevole.

L' opera determinerà un ulteriore scempio del territorio, con l'abbattimento di migliaia di alberi di alberi lungo il tracciato, con la sottrazione di terreni coltivati a vigneti e colture intensive e con ulteriori colate di cemento e asfalto.

Non sarebbe più opportuno impiegare questa grossa somma di denaro per migliorare la viabilità delle disastrate strade dell'entroterra che interessano decine di migliaia di cittadini che quotidianamente si spostano per raggiungere la zona delle industrie e del commercio situate nella nostra pianura?

Sarebbe opportuno e utile che le popolazioni e i sindaci dei paesi dell'entroterra si facessero sentire e protestassero in modo energico e facessero capire agli enti e i politici che non esiste solo la litoranea e la marina.