Jova, la data di Vasto potrebbe essere recuperata il 7 Settembre

Arriva la comunicazione per chi aveva acquistato i biglietti del Jova Beach party da cui si apprende che la data può essere recuperata.

"Gentile Cliente,



la data del JOVA BEACH PARTY previsto a Vasto sabato 17/08/2019 è stato annullata .



I biglietti per la data di Vasto saranno validi per la data di Milano Linate del 21/09/2019.

L’organizzatore comunicherà, entro il 22/08/19, se la data di Vasto verrà recuperata il giorno 07/09/19 in una location nella zona al momento da definire.



I rimborsi saranno effettuati solo a partire dal giorno 22/08/19: la invitiamo quindi a NON inviare richieste di rimborso prima di tale data, poiché non verranno evase .



In data 22/08/19 le invieremo una nuova comunicazione con tutti i dettagli relativi alle modalità di rimborso e alla data di recupero. "