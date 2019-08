Sondaggio, gli italiani preferiscono Conte a Salvini

Dopo l’annuncio della crisi di governo, con il ministro degli interni Salvini che c chiede “pieni poteri agli italiani” e elezioni anticipate, il giornale Business .it lancia un sondaggio con un campione di oltre 20.000 ettori per capire gli umori degli italiani. Alla solita violenza e arroganza del ministro dell’Interno, il premier Conte ha contrapposto la serietà istituzionale, richiamando Salvini al suo ruolo e alla necessità che vada in Parlamento a spiegare agli italiani i motivi di questa crisi.

Risultato il 72% sta con Conte e solo il 28% con Salvini che sembra aver sbagliato mossa.