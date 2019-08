Trident Music, impossibile fare il concerto di Jova in provincia di Chieti

La tappa del Jova Beach party di Vasto è stata annullata, a questo punto erano in molti ad attendere notizie circa le modalità di rimborso degli oltre 30000 biglietti venduti.

La Trident music a tal proposito esce oggi con una comunicazione ufficiale che dichiara possibile lo slittamento del concerto in altra località per la data del 7 settembre. Ma la stessa Trident chiarisce che non si tratterà di una località della provincia di Chieti dove “alcune istituzioni” hanno manifestato pregiudizi verso il concerto. Possibile una location in provincia di Pescara.