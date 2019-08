Bellissima serata passata in compagnia della parrocchia di San Nicola

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 11 agosto 2019 l'intera parrocchia di San Nicola subito dopo la Santa Messa si sono dati appuntamento alle ore 20:30 a Ributtini presso l'abitazione di Chiara Di Santo per passare una serata all'insegna dell'amicizia.Appena arrivati i ragazzi hanno preso subito posto a tavola e hanno iniziato a mangiare.Prima di cenare non e' di certo mancata la benedizione impartita da don Beniamino Di Renzo.I ragazzi hanno mangiato la carne e la pizza ma soprattutto gli arrosticini.Dopo la cena spazio al divertimento dove i ragazzi hanno fatto il Karaoke e ballato.La serata e' stata allietata dalla musica del DJ Lorenzo.Grazie di cuore Chiara di Santo per averci fatto passare una bellissima serata.