Successo per la band cover di Vasco Rossi, la soddisfazione del Sindaco Magnacca

“Ancora una volta la risposta di San Salvo è stata incredibile all’ennesimo evento dell’estate sansalvese a costo zero. In migliaia ieri hanno riempito piazzale Colombo per assistere divertendosi al concerto di Claudio Golinelli, Will Hunt e Stef Burns per una serata di grande musica. Il mio grande ringraziamento al pubblico presente, ma ancor di più agli organizzatori della New Generation (Marco Cardarella, Adelmo Malatesta, Sandro Cacchione e Nicola Malatesta) c della Eventi & Servizi (Gaetano D’Ancona)”. E’ il commento del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo la splendida serata vissuta ieri in piazzale Colombo con la cover di Vasco Rossi e di mercoledì scorso con la prima edizione di Vivila, la festa della famiglia, con Cristina D’Avena.

“E stasera si replica con Nottambula 2019 che per questa settima edizione è emigrata a San Salvo Marina – afferma l’assessore al Turismo Tonino Marcello – con il suo ricco programma per aspettare assieme l'arrivo si una nuova alba. San Salvo si conferma il luogo ideale per trascorrere una serata tranquilla con tante opportunità per far divertire grandi e piccini”.