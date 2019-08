Transazione Comune e Icea, il conto lo pagano i condomini

Amara sorpresa per i condomini delle Coop Turati e il Modulo che si sono visti notificare dal Comune di San Salvo la richiesta di pagamento della transazione fra l'ente e il Consorzio Icea.

La vicenda giudiziaria iniziata alla fine degli anni '80 era stata oggetto di una recente transazione per un importo complessivo di euro 430.000

Oggi l'ente Comune in considerazione di clausole contenute nelle convenzioni con gli assegnatari dei terreni chiede pro quota agli stessi il pagamento di quote che si aggirano attorno alle 9000 euro ciascuno.

I condomini infuriati per questo comportamento da parte della amministrazione stanno pensando di avviare una azione legale per tutelare i loro diritti e sostengono di non essere stati interpellati nel momentoin cui il Comune ha firmato l'accordo di transazione.