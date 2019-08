Stasera a San Salvo Marina torna “Nottambula” con Cisco e Paolo Caiazzo

Torna la notte bianca di San Salvo che quest’anno si sposta dal centro storico a San Salvo Marina. “Nottambula”,questo il nome del’evento, prevederà una serie di iniziative che interesseranno il lungomare Cristoforo Colombo, via Vespucci e via Magellano.

Street band, spettacoli itineranti, dj set di Pino Titta e Manuel D’Adamo, comicità, musica dal vivo con gli Ambassador, le performance dell’accademia Dinamika e tanto altro ancora.

L’evento che partirà alle 21.00 e andrà avanti fino alle 4.00 del mattino è organizzato dall’associazione New Generation ed Eventi e Servizi con il patrocinio del Comune di San Salvo e fa parte del cartellone di eventi estivi “Summer Time”.

Ospiti di punta della serata Stefano Cisco Bellotti, già frontman dei Modena City Ramblers e uno dei più importanti cantautori italiani che ha saputo raccontare le trasformazioni e le lotte sociali del nostro tempo, che si esibirà in prima serata sul palco principale di piazza Cristoforo Colombo e a seguire Paolo Caiazzo, attore e noto cabarettista italiano di Made in Sud, famoso anche per la partecipazione alle trasmissioni televisive Quelli che il calcio, Zelig Off, Colorado Cafè Live e Bulldozer, che terrà lo spettacolo sul palco della piazza adiacente al Beat Cafè.

A completare il ricco programma di Nottambula ci sarà il party Welcome to the Jungle che si terrà dalle 23.00 in poi al porto turistico “Le Marinelle” con Renè from Ibiza e Alex B, Erasmo dP e LDM.