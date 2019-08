Nottambula a San Salvo Marina, modifiche alla viabilità

Il comandante della Polizia Massimo Belli ha disciplinato, con apposita ordinanza, la circolazione stradale per consentire lo svolgersi della manifestazione Nottambula a San Salvo Marina nella giornata di martedì 13 agosto 2019.

E' stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14:00 del 13.08.2019 alle ore 08:00 del 14.08.2019 e divieto di transito a tutti i veicoli, compreso i residenti, dalle ore 14:00 del 13.08.2019 alle ore 04:00 del 14.08.2019 in via Magellano nel tratto compreso tra via F. Gioia e via A. Vespucci, nel tratto compreso tra via A. Vespucci e l’ingresso del parcheggio di via Magellano all’altezza del Poseidon Beach Village e nel parcheggio antistante la Chiesa, denominato “Suan City” sul lato di via Magellano;

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito a tutti i veicoli, dalle ore 19:00 del 13.08.2019 alle ore 04:00 del 14.08.2019 in P.zza Gramsci;

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 18:00 del 13.08.2019 alle ore 04:00 del 14.08.2019 in via F. Gioia;

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli e il divieto di transito a tutti i veicoli, tranne i residenti, dalle ore 14:00 del 13.08.2019 alle ore 04:00 del 14.08.2019 in via Maristella.