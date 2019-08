Le fermate del bus e la mia disabilità

Buonasera a tutti i miei concittadini ed amici di S.Salvo volevo portare alla vostra attenzione una cosa a cui penso da qualche settimana! Dunque, per prima cosa ripeto per chi non dovrebbe conoscermi personalmente, che io sono un ragazzo disabile motorio e mi muovo in carrozzina e durante l'estate prendo regolarmente l'autobus per scendere alla marina... C'è solo un problema, ovvero, nel tratto compreso tra la fermata dell'Hotel Milano, fino alla fermata della Caravella, non posso scendere dal mezzo, perchè, nel tratto sopracitato ci sono si le fermate, ma c'è la siepe che non mi permette(rebbe) di scendere agilmente!

Mi preme sottolineare che questo post non è affatto polemico, ma vorrei far presente il problema all'Amministrazione Comunale tutta, e con il loro aiuto magari studiare una possibile soluzione al problema logistico che ovviamente non riguarda solo me come disabile, ma potrebbe esserlo anche per mamme col passeggino....

So, altresì che non si dispone di una bacchetta magica e che non si risolve(rebbe) tutto in quattro e quattr'otto ma magari possiamo, plurale majestatis, iniziare a pensare ad una soluzione!

Buon ferragosto a tutti