Mario Di Filippantonio in solitaria raggiunge Mosca in bici

Bravo Mario! Chiamatela incoscienza oppure coraggio ma è lo spirito che muove il mondo.

È lo spirito che portò Cristoforo a soffiare sulle vele di tre caravelle per portarle in India.

È lo spirito che animò Annibale a trascinare elefanti sulle Alpi.

È lo spirito che ispirò Alessandro che l’intera umanità potesse essere raccolta e gestita con le regole e la qualità della civiltà greca.

È lo spirito che ha fornito le parole a Leopardi per parlare alla Luna.

È lo spirito di Copernico, di Newton, di Galilei.

È lo spirito di Leonardo che rubava i cadaveri per studiare come siamo fatti.

È lo spirito che ha portato Armstrong a fare quel grande passo.

È lo spirito di quella umanità che ha sempre avuto il desiderio di scoprire cosa c’è oltre l’ultima collina.

È lo spirito del sogno che ha portato un ingegnere settantenne di San Salvo, Mario Di Filippantonio, in solitaria, a raggiungere Mosca in bici.