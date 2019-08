Riapre la Piscina, ci sono anche le luci led

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Riapre mercoledì prossimo 21 agosto la piscina comunale “Tano Croce” di San Salvo. Una piscina nuova e rinnovata che si presenta con un’illuminazione con tecnologia led che permetterà di praticare lo sport del nuoto con dei suggestivi cromatismi di luce.

“Lavori risultato della stretta collaborazione tra il pubblico e privato – dice il sindaco Tiziana Magnacca – che, nell’avere come punto di riferimento l’interesse collettivo, hanno portato a termine la ristrutturazione di una struttura pubblica all’avanguardia per l’intero territorio, con il rifacimento del tetto e la manutenzione della struttura in cemento armato”.

Un intervento sostanzioso che ridà nuovo smalto alla struttura comunale che conta la frequenza mensile di migliaia di persone grazie all’attività svolta da decenni dalla cooperativa “Mille Sport”, che quest’anno ha festeggiato i suoi primi venticinque anni di attività, che ha realizzato attorno alla piscina comunale un villaggio sportivo con oltre duemila abbonati.

Il presidente della cooperativa Mille Sport, Gianmichele Fidelibus annuncia che da lunedì 19 agosto ripartiranno le iscrizioni alla scuola nuoto, che avrà inizio il 2 settembre. Struttura che ha saputo richiamare l’interesse di migliaia di cittadini non solo di San Salvo ma dell’intero territorio del Vastese e del vicino Molise.

E’ con grande orgoglio che il presidente Fidelibus presenterà con il sindaco Magnacca martedì 20 agosto alle ore 19.30 la nuova struttura natatoria rimessa completamente a nuovo che, con la palestra, il centro benessere e i campi sportivi, costituisce lo Sport Village San Salvo, una intuizione la cui realizzazione ha avuto inizio tre anni fa e che oggi, con il rifacimento della vasca della piscina, vede il suo compimento.

“Piscina comunale – aggiunge l’assessore allo Sport Tonino Marcello – diventato con lo Sport Village un centro di aggregazione sociale con la pratica sportiva che contribuisce al benessere della persona”.

Lo Sport Village è il risultato dell’applicazione del “modello San Salvo” che ha permesso “di far incontrare e dialogare per l’interesse comune il pubblico con il privato. Un traguardo che migliora l’impiantistica sportiva a disposizione della città offrendo opportunità di praticare diverse discipline sportive” ribadisce il sindaco Tiziana Magnacca.