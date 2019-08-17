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RACCOLTA ALIMENRARE PER GLI "AMICI DI POLDO"
DOMENICA 18 AGOSTO CENTRO COMMERCIALE INSIEME| di MARIANGELA ROBERTI | Categoria: Attualità | Articolo pubblicato in Spazio Aperto
LA RACCOLTA ALIMENTARE PER I RANDAGI È UNA BELLISSIMA INIZIATIVA DEI RAGAZZI DI "AMICI DI POLDO" ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NATA LO SCORSO GIUGNO A SAN SALVO, IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO VENDITA "ZOO PLANET" NEL CENTRO COMMERCIALE" INSIEME" ( CONTRADA PIANA SANT'ANGELO) CHE SPESSO ADERISCE A PROGETTI PER SOSTENERE GLI ANIMALI IN DIFFICOLTÀ.
PER CHIUNQUE VOLESSE AGGIUNGERE UN PICCOLO CONTRIBUTO ALL IMMENSO PROGETTO D AMORE,
L APPUNTAMENTO È DALLE 9 ALLE 13 DOMENICA 18 AGOSTO PRESSO ZOO PLANET.