RACCOLTA ALIMENRARE PER GLI "AMICI DI POLDO"

LA RACCOLTA ALIMENTARE PER I RANDAGI È UNA BELLISSIMA INIZIATIVA DEI RAGAZZI DI "AMICI DI POLDO" ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NATA LO SCORSO GIUGNO A SAN SALVO, IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO VENDITA "ZOO PLANET" NEL CENTRO COMMERCIALE" INSIEME" ( CONTRADA PIANA SANT'ANGELO) CHE SPESSO ADERISCE A PROGETTI PER SOSTENERE GLI ANIMALI IN DIFFICOLTÀ.

PER CHIUNQUE VOLESSE AGGIUNGERE UN PICCOLO CONTRIBUTO ALL IMMENSO PROGETTO D AMORE,

L APPUNTAMENTO È DALLE 9 ALLE 13 DOMENICA 18 AGOSTO PRESSO ZOO PLANET.