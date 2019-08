"Cena comunitaria sotto il Campanile" alla parrocchia di San Nicola

Per il secondo anno torna la "Cena comunitaria sotto il Campanile" che si terrà sabato 31 agosto alle ore 20.30 in piazza San Nicola. Un momento di aggregazione voluto dal parrocco della chiesa di San Nicola don Beniamino Di Renzo. E' possibile iscriversi entro il 26 agosto. Per info contattare i seguenti numeri:

Maria Grazia: 3407195753

Lucia: 3200696248

Esperiana: 3495337669

Vania: 3202627451