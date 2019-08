Sicurezza stradale: una passeggiata per le vie della città con l’associazione Lory a colori

L’ASSOCIAZIONE LORY A COLORI CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SAN SALVO ORGANIZZA:

Una passeggiata per le strade della nostra città per porre l’attenzione sulla sicurezza stradale.

Lo faremo per e con le famiglie de “I nostri Angeli” stando al loro fianco nella sensibilizzazione alla sicurezza stradale.

La partecipazione è aperta a tutti e il contributo di 5€ a persona sarà interamente devoluto per un progetto sulla sicurezza stradale nel territorio di San Salvo.

Con noi ci saranno tanti amici ad accoglierci lungo il cammino con squisite degustazioni gratuite!

RITROVO ALLE ORE 21 IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII : vi aspettiamo tutti!