“L’inferno di Dante” aprirà il Premio Letterario Artese

L'Inferno di Dante: uno spettacolo tragico, romantico, avventuroso, comico e… horror!

Mercoledì 21 agosto in Piazza San Vitale, alle ore 21:00, Giacomo Moscato porterà in scena "Inferno" di Dante Alighieri.

La Divina Commedia di Dante Alighieri finalmente sdoganata da quell’idea di pesantezza e di indecifrabilità che l’accompagna durante l’approccio sui banchi di scuola. Con questa “sfida” è nato il monologo “Inferno” di Giacomo Moscato.

Questo che sarà ad ingresso gratuito, viene definito dagli stessi autori uno spettacolo tragico, romantico, avventuroso, comico e… horror. Gli spettatori saranno coinvolti tra effetti di luce di grande impatto visivo e spiegazioni extra-testuali vivaci e divertenti. La Lectura Dantis tradizionale, portata in scena da Giacomo Moscato, riscopre la sua vera e profonda carica emotiva, fatta di oscuri presagi (la porta dell’Inferno), di inquietanti scenari (gli Ignavi), di mostri spaventosi (Minosse), di sospiri appassionati (Paolo e Francesca), di sberleffi dissacranti (Malacoda), di impetuosi aneliti di libertà (Ulisse), di orride e macabre visioni (Ugolino). A San Salvo si troverà dunque un Dante che può sbalordire, emozionare, commuovere, divertire come mai si sarebbe sospettato nelle aule scolastiche.

Lo spettacolo aprira' le due serate organizzate dal Premio Letterario Raffaele Artese VII edizione, che culmineranno nella premiazione del vincitore per il romanzo opera prima giovedi' 22 agosto.

Giacomo Moscato e' attore, regista, commediografo e direttore artistico, nonche' docente di italiano e storia. Si e' formato con insegnanti di fama internazionale tra cui Philip Radice dell'Actor Studio di New York e Marcel Marceau, fondatore dell'Art du Mime di Parigi. Nel 94 ha fondato il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio e dal 2009 a oggi ha vinto 15 premi teatrali come attore e regista. I suoi maggioti successi di pubblico e critica spaziano da Moliere a Shakespeare, da Goldoni a Woody Allen.

Una serata di livello artistico e culturale con un attore che sta facendo parlare di se' in ambito nazionale ed internazionaleL'Inferno di Dante: uno spettacolo tragico, romantico, avventuroso, comico e… horror!

Mercoledì 21 agosto in Piazza San Vitale, alle ore 21:00, Giacomo Moscato porterà in scena "Inferno" di Dante Alighieri.

La Divina Commedia di Dante Alighieri finalmente sdoganata da quell’idea di pesantezza e di indecifrabilità che l’accompagna durante l’approccio sui banchi di scuola. Con questa “sfida” è nato il monologo “Inferno” di Giacomo Moscato.

Questo che sarà ad ingresso gratuito, viene definito dagli stessi autori uno spettacolo tragico, romantico, avventuroso, comico e… horror. Gli spettatori saranno coinvolti tra effetti di luce di grande impatto visivo e spiegazioni extra-testuali vivaci e divertenti. La Lectura Dantis tradizionale, portata in scena da Giacomo Moscato, riscopre la sua vera e profonda carica emotiva, fatta di oscuri presagi (la porta dell’Inferno), di inquietanti scenari (gli Ignavi), di mostri spaventosi (Minosse), di sospiri appassionati (Paolo e Francesca), di sberleffi dissacranti (Malacoda), di impetuosi aneliti di libertà (Ulisse), di orride e macabre visioni (Ugolino). A San Salvo si troverà dunque un Dante che può sbalordire, emozionare, commuovere, divertire come mai si sarebbe sospettato nelle aule scolastiche.

Lo spettacolo aprira' le due serate organizzate dal Premio Letterario Raffaele Artese VII edizione, che culmineranno nella premiazione del vincitore per il romanzo opera prima giovedi' 22 agosto.

Giacomo Moscato e' attore, regista, commediografo e direttore artistico, nonche' docente di italiano e storia. Si e' formato con insegnanti di fama internazionale tra cui Philip Radice dell'Actor Studio di New York e Marcel Marceau, fondatore dell'Art du Mime di Parigi. Nel 94 ha fondato il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio e dal 2009 a oggi ha vinto 15 premi teatrali come attore e regista. I suoi maggioti successi di pubblico e critica spaziano da Moliere a Shakespeare, da Goldoni a Woody Allen.

Una serata di livello artistico e culturale con un attore che sta facendo parlare di se' in ambito nazionale ed internazionale