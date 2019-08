La fontana dell'acqua di via San Rocco è stata danneggiata da ignoti.

L'acqua, pertanto, non verrà erogata fino alla fine di agosto quando ci sarà la riapertura della ditta che dovrà fornire la scheda elettrica andata distrutta.

La fontana di via Montenero, nei pressi della pista di atletica, è perfettamente funzionante.