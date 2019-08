La cantautrice Lara Molino di nuovo in Molise con “La terra è di chi la canta”

Lara Molino, torna in Molise , col suo spettacolo “La terra è di chi la canta”. Dopo diversi concerti tenuti in varie parti d’Italia, partecipazioni a festivals internazionali di musica folk e dopo il bellissimo concerto del 16 agosto, tenuto a Roccacaramanico(PE), nel cuore del Parco Nazionale della Majella, la cantautrice, insieme al fisarmonicista Giuseppe Di Falco, sabato, 24 agosto, si esibirà presso la Fattoria Sociale Il Giardino dei Ciliegi di Montemitro (CB). L’appuntamento è alle ore 20:00. Canterà, accompagnata dalla sua inseparabile chitarra, i suoi brani in lingua abruzzese. Racconterà storie e personaggi della terra d’Abruzzo e non solo. Proporrà nuove canzoni, composte negli scorsi mesi, antichi canti del lavoro e brani tratti dal suo ultimo disco dal titolo “Fòrte e gendìle”. Lo spettacolo sarà introdotto dalla compagnia teatrale “Sipario Bisaccia”, capitanata da Antonio Miri. La serata è organizzata da Maurizio Marino. Per partecipare occorre prenotare al numero: 347.1926278.