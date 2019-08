La carrozzina sparita e il Cuore Buono Sansalvese

In seguito alla scomparsa della carrozzina job , utilizzata dal servizio comunale del trasporto in mare dei disabili, su iniziativa di Barbara Angiolini è iniziata una raccolta fondi per riacquistare il prezioso mezzo. Al bar Biondo grazie alla disponibilità del titolare Biondo Tomeo , è possibile lasciare il proprio contributo, inoltre lo stesso si è già attivato per coinvolgere anche altre attività per essere punto raccolta. Nel caso in cui la carrozzina venga ritrovata, recuperata, o vi sia eccedenza dei fondi, i soldi verranno donati allo stesso servizio.

Tutti sono invitati a mostrare la propria solidarietà.

Riprese e montaggio di Lorenzo Pellicciotta