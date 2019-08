Recuperata dai carabinieri la sedia job rubata, il sindaco “Grande senso civico dei sansalvesi”

“Ringrazio i Carabinieri per aver recuperato a distanza di sole 24 ore la sedia job utilizzata nell’area riservata ai disabili ‘San Salvo, mare senza barriere’. E’ una buona notizia, sicuramente è stata una bravata di cui se ne poteva fare a meno”. E’ il commento del sindaco Tiziana Magnacca dopo la comunicazione ricevuta questa mattina dal comandante della stazione Carabinieri, luogotenente cs Antonello Carnevale.

“Nelle ore immediatamente successive al furto ho ricevuto attestati di solidarietà dai balneari, dalla Costa dei Trabocchi e dai cittadini che si sono mobilitati con la raccolta di fondi per l’acquisto di una nuova sedia. Li ringrazio per la sensibilità e l’alto senso civico dimostrato. Il denaro eventualmente raccolto potrà servire per acquistare nuove attrezzature per rendere ancora più gradevole il soggiorno dei disabili nell’area ‘San Salvo, mare senza barriere’”.

L’assessore alle Politiche sociali, Oliviero Faienza, aggiunge infine: “Mi associo ai ringraziamenti del sindaco per questa gara di solidarietà che dimostra, semmai ce ne fosse stato bisogno, del grande cuore dei sansalvesi”.