Completati i lavori della piscina comunale, intensa attività della cooperativa Mille Sport

Nuovo telo, lavori al tetto e alla struttura: sono gli ultimi lavori che in questi mesi estivi hanno interessato la piscina comunale “Croce Tano” di San Salvo gestita dalla cooperativa Mille Sport. Intervento realizzato con il contributo dell’Amministrazione comunale arricchito anche dall’installazione di suggestive luci a led colorate.

Ieri sera alla presenza del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, del presidente del Consiglio Eugenio Spadano, della giunta comunale al completo e di diversi consiglieri, c’è stata la riapertura della nuova stagione delle numerose attività svolte dalla Mille Sport presieduta da Gianmichele Fidelibus con la benedizione del parroco della chiesa San Giuseppe, don Raimondo Artese.

Nel suo saluto il sindaco ha ringraziato per la tenacia e la forza di volontà di tutti i soci della cooperativa Mille Sport che in poco più di tre anni ha trasformato, con un costo che sfiora il milione e mezzo di euro, l’area nei pressi della piscina comunale con la realizzazione di un campo di calcetto e dell’annessa pista di atletica, del campo polivalente di tennis e pallacanestro, della palestra a due piani, del centro benessere, dei nuovi spogliatoi e dell’ampliamento della piscina.

“Siete un esempio positivo dimostrando capacità di promuovere la pratica dello sport in tutto il territorio del Vastese con un’utenza di miglia di persone” ha dichiarato il sindaco Magnacca annunciando che via Traversa Pio IX, sulla quale insiste la piscina comunale, verrà presto denominata via Croce Tano nella ricorrenza del ventunesimo anno della sua scomparsa tra i fondatori della cooperativa Mille Sport, alla presenza della sorella Amalia.

Infine c’è stata la premiazione degli atleti della Mille Sport che hanno conseguito titolo regionali e nazionali nell’ultima stagione agonistica al cospetto del presidente della Fin Abruzzo, Cristiano Carpente.