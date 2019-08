Domenica 25 agosto a San Salvo la finalissima del Prodotto Topico 2019

Si svolgerà domenica 25 agosto nel centro storico di San Salvo, a partire dalle ore 19, la finalissima del Prodotto topico 2019 a conclusione di una stagione molto partecipata sia in termini di qualità delle pietanze e sia delle adesioni dei comuni nelle diverse tappe marine (San Salvo Marina, Casalbordino e Montenero di Bisaccia) e montane (Agnone).

“Siamo onorati di ospitare per la seconda volta la finalissima del Prodotto Topico – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – con la sua intensa vetrina di sapori e odori, proponendo piatti della tradizione locale di diverse regioni e di nazioni provenienti da altri continenti, per incoronare San Salvo crocevia dei buongustai e del mangiare bene e sano”.

La novità di quest’anno è stata rappresentata dalla introduzione dei topici marocchini, senegalesi, portoghesi, brasiliani e greci che tra la curiosità dei visitatori hanno trovato ampio consenso al palato ben sposandosi con i piatti della tradizione delle diverse regioni italiane che hanno dato lustro all’edizione 2019 del Prodotto topico.

“Partendo dalla villa comunale a via Roma, passando per piazza San Vitale domenica prossima sarà possibile degustare 70 prodotti abruzzesi e molisani, campani e marchigiani, siciliani oltre dei paesi stranieri partecipanti per un invitante percorso dei sapori” evidenzia l’assessore alle Attività Produttive e Turismo Tonino Marcello.

Il presidente del Prodotto Topico Orazio Di Stefano annuncia che saranno proclamati cinque topici per l'edizione 2019 tra le seguenti categorie: primo piatto, secondo piatto, prodotti, dolci e liquori. La consegna delle pergamene ai cinque vincitori (ed eventuali menzionati dalla Giuria) vi sarà domenica 15 settembre a Sant'Agata di Esaro (Cosenza), dove l'assemblea di tutti gli amici del Topico programmerà per il 2020, anno della svolta della manifestazione.

San Salvo, 21 agosto 2019

PRODOTTI TOPICI PARTECIPANTI

Mafalda: cavatelli alla ventricina

Scerni: ravioli di ventricina e panelle con ventricina

Altino: spaghetti in festa al peperone dolce

Vasto: cavatelli e cacio e ova in guazzetto vastese

San Salvo: sagnitelle di San Vitale

Marocco: cous cous marocchino e the

San Martino in Pensilis: pasta con la mollica

Fossalto: farro al sapore di mare e birra al farro

Senegal: ceebu y een (riso con pesce)

Cupello: ndrocchie con carciofi e guanciale croccante

Frosolone: caserecce al tartufo

Egitto: specialità egiziane

Casacanditella: ciammaiche, trippa e pallotte cacio e ova

Lentella: porchetta

Jelsi: baccalà fritto con peperoni e polpette

Casalbordino: bruschette con pancetta e panini con salsiccia

Sicilia: arancini, cannoli a caponata

Atessa: polpette di capra con fico reale

Grecia: moussaka

Agnone: piatto di formaggi e scamorza arrosto

San Martino in Pensilis: pampanella

Pollutri: arrosticini

Montenero di Bisaccia: arrosticini di ventricina

Fresagrandinaria: formaggio arrosto e hamburgher

Fossacesia: ciff e ciaff di ventricina

Montagano: pallotte cacio e ova al pomorodoro rosso

San Salvo Marina: cozze ripiene

Brasile: cuscuz paulista

Portogallo: bolinho de bacalau

Lupara: salame Santantonio

Mirabello Sannitico: salsiccia e soppressata molisana

Termoli: frittura di pesce

Cupello: bruschette con sottoli

Palombaro: pizzette di solina con capocollo

Calabria: suino nero

Bonefro: confetture ai frutti di bosco e legumi

San Martino in Pensilis: sottoli e marmellate

Petrella Tifernina: miele

Campobasso: canapata e birra alla canapa

Pollutri: bocconotti e vino

San Salvo: pesche al vino

Marche: panino grasselli, sargiccia ed erbe

Roccamandolfi: caciocavallo impiccato e pecorino

Trovento: c’pp’lieat e pandolce al limoncello

Roccavivara: cill del la Rocc

Canneto di Roccavivara: turcinill (scrippelle)

Castelmauro: lu cill

Acquaviva Collecroce: kolaci

Roccaspinalveti: scrippelle

Portici: babà, pastiera napoletana, sfogliatella

Costa dei Trabocchi: amaro di genziana

Ripa Teatina: genzianotto

Agnone: amaro, sambuca, liquirizia, ratafia