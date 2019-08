Oggi la premiazione dei vincitori della VII edizione del PremioSanSalvo

Oggi giovedì 22 agosto 2018, alle ore 21.00, in piazza San Vitale a San Salvo si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori della VII Edizione (2019) del “Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo”.

Nel corso della manifestazione, la giuria tecnica presenterà i tre romanzi selezionati nonché il romanzo a cui è stata attribuita una menzione di merito. Gli autori saranno intervistati con l’ausilio di brani letti dall’attore Giacomo Moscato. Contestualmente sarà presentato il romanziere vincitore per la giuria popolare.

A contendersi i riconoscimenti saranno:

- Lorena Fiorelli, Le convenienze, Castelvecchi Editore 2018.

- Eleonora Marangoni, Lux, Neri Pozza Editore 2018.

- Emanuela Signorini, Il sangue nero di Mussolinia, Giovane Holden Editrice 2018.

- Cesare Sinatti, La Splendente, Feltrinelli Editrice 2018.

La serata sarà inoltre animata dalla proiezione di filmati e videotestimonianze.

Il direttivo ringrazia il Comune di San Salvo e il Lions Club cittadino che nella loro qualità di soci fondatori hanno sostenuto anche questa edizione del Premio San Salvo. Un grazie particolare va inoltre ai numerosi sponsor che, con il loro sostegno, hanno offerto la possibilità di tenere ben tre eventi estivi.

“Una menzione particolare per il presidente del Premio San Salvo Antonio Cocozzella – sottolinea il sindaco Tiziana Magnacca – che quest’anno ha raccolto l’eredità del prof. Giovanni Artese. Una manifestazione cresciuta per numero e qualità degli scrittori partecipanti, che hanno pubblicato con artigianali o grandi case editrici. Premio San Salvo che si può considerare uno scrigno di cultura per il suo valore aggiunto che dà alla nostra Città”.

Presentatori della serata saranno Pino Cavuoti e Marica Zinni.