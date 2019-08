Marina di Montenero, a stabilimento balneare la bandiera “Lido amico del Fratino”

Rilevati sulla costa molisana 33 Fratini con 9 nidi, 27 uova, 19 pulli e solo 9 involati. "Per la prima volta in Molise un lido balneare, dove erano presenti ben due nidi - dichiara il presidente di Ambiente Basso Molise Luigi Lucchese - non ha effettuato la pulizia meccanica aspettando la schiusa delle uova. Il lido, premiato con la 'bandiera lido amico del Fratino', è lo stabilimento Sveva di Montenero di Bisaccia a cui è stato assegnato anche il premio Fratino d'Oro 2019. La presenza del piccolo limicolo è un buon indice dello stato di salute dell'intero ecosistema costiero: ogniqualvolta c'è un nido significa che si tratta di una spiaggia correttamente tutelata e conservata. Dal 2016 la Fee, l'organismo che assegna la Bandiera blu, ha inserito tra i parametri come punto imperativo il monitoraggio della spiaggia dove è accertata la presenza del Fratino e la pulizia manuale dei tratti di spiaggia dove nidifica, proprio grazie alla richiesta di Ambiente Basso Molise".