Acqua, continuano i disagi: Magnacca “Chiederò un intervento al presidente Marsilio”

“La distribuzione dell’acqua e la gestione delle reti è di competenza della Sasi spa. Ci siamo attivati immediatamente, come ho sempre fatto ogni qualvolta è stata registrata un’interruzione del servizio, nel sollecitare la tempestiva soluzione dei disagi provocati ai cittadini e per il pronto ripristino della distribuzione”. Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo l’ennesima rottura della rete idrica avvenuta mercoledì mattina e che ha interessato località Sant’Antonio Abate a Vasto con le comprensibili ripercussioni su tutta la città.

“La situazione è diventata difficile sia per le famiglie e sia per le attività commerciali. A distanza di due giorni, nonostante l’acqua sia stata riammessa in rete, i rubinetti continuano a rimanere a secco in diverse zone della città per problemi di pressione. La Sasi ha garantito che sta provvedendo a individuare il problema, ma urge un intervento risolutivo dell’intero sistema di distribuzione idrica – conclude il sindaco – dai punti di prelievo all'immissione nella rete di distribuzione per le croniche dispersioni. Chiederò un intervento al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio”.