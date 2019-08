Stasera torna la magia dei fuochi d’artificio a San Salvo Marina

Questa sera, 24 agosto, subito dopo il concerto della Pdm, Premiata Forneria Marconi, si terranno a San Salvo Marina i fuochi pirotecnici sul mare. La storica band si esibirà in piazza Cristoforo Colombo, in un concerto gratuito che rientra nell’ambito di “Summer Time”, il ricco cartellone di eventi estivi organizzati dall’associazione culturale New Generation e da Eventi e Servizi srls con il patrocinio del Comune di San Salvo.