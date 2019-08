Incidente in A14, un morto in Abruzzo

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto al km 357 dell'autostrada A14, all'interno della galleria Fonte da Capo, tra Pineto e Pescara nord-Città Sant'Angelo, in carreggiata sud. Una sola l'auto coinvolta nell'incidente. La persona ferita è stata trasportata in ospedale a Pescara con l'elisoccorso. Proprio per consentire l'intervento dell'eliambulanza è stato chiuso il tratto di A14 fra Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Pescara nord, all'interno del quale si sono formate code di 5 km, in via di smaltimento. Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e soccorsi sanitari e meccanici. A causa dell'uscita obbligatoria ci sono code di 1 km a Roseto degli Abruzzi e al precedente casello di Giulianova (Teramo). In alternativa Autostrade consiglia di uscire a Giulianova e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Pescara nord.