Dopo l’incendio nel primo pomeriggio a San Salvo, altro intervento per i volontari della Protezione Civile Arcobaleno. Intorno alle ore 17.30, la squadra impegnata nel servizio di avvistamento, è intervenuta per spegnere un incendio di sterpaglie in contrada Montalfano a Cupello. Il tempestivo intervento dei volontari ha evitato la propagazione delle fiamme a uliveti e altri terreni.