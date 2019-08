Pfm e fuochi d’artificio per il gran finale dell’estate sansalvese: un successo FOTO

“Grande serata, grande musica, grande pubblico, grande emozione, grande gioia di esserci. In sintesi questo è stato il concerto della PREMIATA FORNERIA MARCONI in piazza Cristoforo Colombo che mi ha reso particolarmente felice. E' stata una grande serata per l'ennesimo evento musicale di grande richiamo per migliaia di persone inserito nel cartellone della manifestazioni estive del Comune di San Salvo. Non mi stancherò mai di ringraziare anche questa volta la New Generation (Marco Cardarella, Adelmo Malatesta, Sandro Cacchione e Nicola Malatesta) e della Eventi & Servizi (Gaetano D’Ancona) per l'esibizione della Pfm che ci hanno regalato ”. A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca a conclusione della splendida serata vissuta ieri sera a San Salvo marina con il grande concerto della Pfm che ha riempito il lungomare di giovani e meno giovani per ascoltare lo storico gruppo rock progressivo italiano.

“Sono soddisfatto per la gestione del concerto della Pfm che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni - commenta l'assessore al Turismo Tonino Marcello - a costo zero per tutti e che ha visto il lavoro sinergico dell'Amministrazione comunale. Grazie ancora alla New Generation e alla Eventi & Servizi per la gestione dell'evento".

A conclusioni i fuochi pirotecnici sul mare.

Foto di Nicola Palma Ucci