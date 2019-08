Da mercoledì a lavoro per i nuovi asfalti sulle strade comunali: ecco quali

Sono in programma, a partire da mercoledì 28 agosto, i lavori di messa in sicurezza del manto stradale, come previsto dal piano asfalti messo a punto dall'amministrazione comunale. Dopo gli interventi sulle principali strade comunali, come via Grasceta e un tratto dia via Istonia, ora i lavori riguarderanno via Saint Nicolas De Port, via Savoia, via Lentella, via San Giuseppe (nel tratto compreso dall'intersezione con via della Mirandola fino all'intersezione con via Roma) e via Istonia (nel tratto compreso tra l'intersezione con via Discobolo fino all'intersezione con viale dei Tigli).

E' stato disposto altresì, per consentire l'esecuzione dei lavori, il divieto di transito e di sosta, dalle ore 7 del 28 alle ore 18 del 30 agosto con l'istituzione del senso unico alternato in via Saint Nicolas De Port e via Istonia.